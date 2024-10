Chi è Facundo Colidio, l'ex Inter consigliato da Trezeguet alla Juventus come vice Vlahovic

Trezeguet ha consigliato alla Juventus l'attaccante del River Plate, transitato anche dal settore giovanile dell'Inter.

La Juventus è costretta a fare i conti con alcune problematiche relative all'emergenza infortuni che, in questo scorcio di stagione, hanno ridotto sensibilmente le opzioni a disposizione di Thiago Motta.

Tra queste spicca la lunga assenza di Arkadiusz Milik, operatosi per due volte al ginocchi nel giro di pochi mesi, e che costringe Thiago Motta a contare sul solo Dusan Vlahovic in qualità di prima punta. In altre parole, coperta inevitabilmente corta.

La sensazione, infatti, è che il club bianconero tornerà sul mercato a gennaio per provare a cogliere qualche opportunità che possa andare a rinforzare il reparto avanzato. Intanto, un nome interessante per la Juventus, ha deciso di spendere David Trezeguet. L'ex bomber francese ha infatti consigliato a Cristiano Giuntoli di puntare su Facundo Colidio.