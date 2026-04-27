Chi è Dino Tommasi, nuovo designatore arbitrale ad interim nominato dopo l'autosospensione di Rocchi

Dino Tommasi è il nuovo designatore arbitrale.
Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'ex arbitro e attuale componente CAN prenderà il posto di Gianluca Rocchi.
Di seguito i dettagli e tutto quello che c'è da sapere su Tommasi.
Dino Tommasi è il nuovo designatore arbitrale.
Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'ex arbitro e attuale componente CAN prenderà il posto di Gianluca Rocchi.
Di seguito i dettagli e tutto quello che c'è da sapere su Tommasi.
L'ex arbitro sostituirà Gianluca Rocchi fino al termine del campionato 2025/26.
Rocchi, infatti, si è autosospeso dall'incarico dopo l'apertura nei suoi confronti dell'indagine per concorso in frode sportiva.
Dino Tommasi, nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, è un ex arbitro nonché attuale dirigente arbitrale.
Promosso nel 2003, inizia ad arbitrare in Serie C prima del passaggio di categoria che avviene nel 2007, dove si divide tra Serie A e Serie B. La sua carriera da direttore di gara si chiude il 1° luglio 2015, con all'attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, quando viene dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche.