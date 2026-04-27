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Dino TommasiGetty Images
Michael Di Chiaro

Chi è Dino Tommasi, nuovo designatore arbitrale ad interim nominato dopo l'autosospensione di Rocchi

Serie A

L'ex arbitro sostituirà Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, fino al termine del campionato di Serie A 2025/26.

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Dino Tommasi è il nuovo designatore arbitrale.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, l'ex arbitro e attuale componente CAN prenderà il posto di Gianluca Rocchi.

Di seguito i dettagli e tutto quello che c'è da sapere su Tommasi.

  • SOSTITUISCE ROCCHI FINO A FINE CAMPIONATO

    L'ex arbitro sostituirà Gianluca Rocchi fino al termine del campionato 2025/26.

    Rocchi, infatti, si è autosospeso dall'incarico dopo l'apertura nei suoi confronti dell'indagine per concorso in frode sportiva.

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  • CHI È DINO TOMMASI

    Dino Tommasi, nato a Bassano del Grappa il 6 maggio 1976, è un ex arbitro nonché attuale dirigente arbitrale.

    Promosso nel 2003, inizia ad arbitrare in Serie C prima del passaggio di categoria che avviene nel 2007, dove si divide tra Serie A e Serie B. La sua carriera da direttore di gara si chiude il 1° luglio 2015, con all'attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, quando viene dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche.

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