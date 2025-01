Chi è Chukwuemeka, la Juventus lo osserva per il 2025: ruolo, caratteristiche e carriera del giovane 2003

Chukwuemeka alla Juventus? L'ultima idea della società bianconera è quella che porta nuovamente a Londra, per un giovane centrocampista.

Ultimi giorni di mercato, ultimi nomi a sorpresa per un possibile arrivo invernale in Serie A. Uno di questi è quello di Carney Chukwuemeka, giocatore del Chelsea che potrebbe sbarcare in Italia effettuando lo stesso percorso di Veiga, la cui ufficialità è in arrivo.

Già a colloquio con il Chelsea per Veiga, la Juventus sta valutando anche il profilo dell'ormai ex compagno, al quale potrebbe riunirsi però in bianconero nei prossimi giorni.

Chukwuemeka è in uscita dal Chelsea, ma come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto la società bianconera non sarebbe in questo caso interessata a un acquisto a titolo definitivo: insomma, solamente un prestito per valutarlo da qui a maggio.