braschi fioretnina rakow conference leagueGetty Images
Nino Caracciolo

Chi è Braschi: l’esordio con la Fiorentina, le lacrime, i goal e l’esultanza alla Batistuta

Riccardo Braschi, centravanti classe 2006 della Primavera viola, ha fatto il suo esordio assoluto con i grandi in Conference League. E al triplice fischio è scoppiato in lacrime per la gioia.

Riccardo Braschi forse non ha ancora capito se quello che ha vissuto nelle ultime ore è stato solo un bellissimo sogno o se si è trattato di pura realtà.

Quando Paolo Vanoli gli fa cenno di alzarsi dalla panchina e svestire la pettorina è il minuto 82’ di una notte di Conference League. Ottavi di finale d’andata, avversario il Rakow, risultato fermo sull’1-1.

Per un attimo l’Artemio Franchi di Firenze trattiene il fiato, poi guarda con speranza all’ingresso in campo di questo giovane attaccante classe 2006, all’esordio assoluto con la maglia della Fiorentina. Pochi minuti dopo, al termine del match, il ragazzo piange di gioia e la Viola sorride per il successo.

Ma chi è Riccardo Braschi? Quali sono le sue caratteristiche? Conosciamo meglio il baby talento della Primavera che Vanoli ha fatto esordio in Prima squadra.

  • ABBRACCI E LACRIME DI GIOIA

    Braschi è entrato in campo al minuto 82 della sfida contro il Rakow al posto di Piccoli e ha contribuito alla rimonta viola, culminata con il rigore trasformato da Gudmundsson nel recupero. Al triplice fischio ha mischiato lacrime di gioia all’esultanza, mentre i compagni lo abbracciavano.

  • LA FIORENTINA NEL DNA

    Riccardo Braschi ha la Fiorentina nel DNA. A Firenze è nato e nel club viola ha mosso i suoi primi passi calcistici: un percorso che lo ha portato fino alla Primavera, dove sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con 15 goal e 3 assist in 24 partite di campionato.

  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    Braschi è un centravanti che riesce ad abbinare a un fisico importante, è alto 190 cm, una grande eleganza nelle movenze. Bravo nel dialogare con i compagni, a spaziare e a giocare di sponda, Braschi sta dimostrando di avere un fiuto del goal da centravanti vecchia maniera. Segna di destro, di sinistro, di rapina, su rigore. Goal, personalità e futuro.

  • L’IDOLO BATISTUTA

    Braschi segna tanto ed esulta mimando il segno della mitraglietta, così come faceva il suo idolo di sempre: quel Gabriel Omar Batistuta che per Firenze e il popolo Viola avrà sempre un posto nell’Olimpo.

  • VANOLI: “MI SONO EMOZIONATO CON BRASCHI”

    Se Braschi ha vissuto una notte da sogno, anche Paolo Vanoli non ha nascosto la sua emozione per l’esordio del baby centravanti. "Mi sono emozionato con Braschi. Sono sentimentale e vedere queste cose mi piace. Ho sempre detto che chiunque venga con me che si deve trovare pronto, abbiamo bisogno di tutti. Adesso deve essere bravo perché iniziano le difficoltà per lui, ora vorranno qualcosa in più e lui dovrà tenere la testa a posto", le parole del tecnico viola a ‘Sky Sport’.

