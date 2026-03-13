Chi è Braschi: l’esordio con la Fiorentina, le lacrime, i goal e l’esultanza alla Batistuta

Riccardo Braschi forse non ha ancora capito se quello che ha vissuto nelle ultime ore è stato solo un bellissimo sogno o se si è trattato di pura realtà.
Quando Paolo Vanoli gli fa cenno di alzarsi dalla panchina e svestire la pettorina è il minuto 82’ di una notte di Conference League. Ottavi di finale d’andata, avversario il Rakow, risultato fermo sull’1-1.
Per un attimo l’Artemio Franchi di Firenze trattiene il fiato, poi guarda con speranza all’ingresso in campo di questo giovane attaccante classe 2006, all’esordio assoluto con la maglia della Fiorentina. Pochi minuti dopo, al termine del match, il ragazzo piange di gioia e la Viola sorride per il successo.
Ma chi è Riccardo Braschi? Quali sono le sue caratteristiche? Conosciamo meglio il baby talento della Primavera che Vanoli ha fatto esordio in Prima squadra.