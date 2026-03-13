Chi è Braschi: l’esordio con la Fiorentina, le lacrime, i goal e l’esultanza alla Batistuta

Se Braschi ha vissuto una notte da sogno, anche Paolo Vanoli non ha nascosto la sua emozione per l’esordio del baby centravanti. "Mi sono emozionato con Braschi. Sono sentimentale e vedere queste cose mi piace. Ho sempre detto che chiunque venga con me che si deve trovare pronto, abbiamo bisogno di tutti. Adesso deve essere bravo perché iniziano le difficoltà per lui, ora vorranno qualcosa in più e lui dovrà tenere la testa a posto", le parole del tecnico viola a ‘Sky Sport’.