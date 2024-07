Chi è Billy Gilmour, il centrocampista che si ispira a Iniesta che piace al Napoli di Antonio Conte

Non solo "l'illusionista" tra i suoi idoli: chi è lo scozzese, finito tra le idee degli azzurri, cresciuto con Roberto De Zerbi.

Il Napoli di Antonio Conte continua a prendere forma, in ogni reparto: dopo aver pensato alla difesa e aver definito le strategie in attacco, il nuovo allenatore azzurro restituisce concretezza alla mediana, motore fondamentale per il suo gioco, in termini di ritmo.

L'ultimo nome finito sulla lista dei desideri è quello di Billy Gilmour, secondo Relevo: un centrocampista che si è fatto notare anche e soprattutto grazie alla sua esperienza sotto la guida di Roberto De Zerbi.

Ma non c'è stata solo la parentesi al Brighton, nella sua carriera: Gilmour potrebbe, davvero, riservare sorprese interessanti.