Chi è Berenbruch, nuova scelta di Inzaghi per la partita contro la Roma: pronto a brillare in Serie A

Giovane della Primavera interista, Berenbruch si è messo in mostra nel torneo giovanile e in Youth League: Inzaghi non l'ha mai perso di vista.

Per far fronte all'infortunio di Zielinski, ma soprattutto alle tante gare ravvicinate dei nazionali e al nuovo match di Champions League, Inzaghi deve pescare dalla primavera. Per la sfida contro la Roma, la prima dopo la sosta, l'Inter è pronta a scegliere dalla squadra di Chivu impegnata nel torneo giovanile e nella Youth League.

Per Roma-Inter ci sarà anche Thomas Berenbruch, 'rinforzo' a centrocampo per far fronte ai tanti impegni del mese di ottobre. Se ne parlava da tempo, ma ora il classe 2005 è pronto a far parte dei grandi per una sfida per nulla banale.

Berenbruch, che ha tra i suoi Mkhitaryan, ha fatto di tutto per farsi notare, dimostrando di essere uno dei migliori giovani per il futuro dell'Inter. Fin qui sono pochi i giocatori della Primavera che hanno reso di più tra campionato e Champions League giovanile, la Youth.