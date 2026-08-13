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Badiashile ChelseaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Benoit Badiashile, nuovo acquisto del Napoli: il ruolo, le caratteristiche, la carriera e i troppi infortuni

Calciomercato
Serie A
Napoli
B. Badiashile

I partenopei hanno trovato l'accordo con il Chelsea per l'ex giocatore del Monaco, pronto ad arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto: chi è e come potrà inserirsi.

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Il Napoli, finalmente, batte un colpo in difesa. Ovvero il reparto più tartassato della rosa di Massimiliano Allegri. È fatta per l'arrivo dal Chelsea di Benoit Badiashile, ovvero il profilo che gli azzurri avevano posto da tempo sotto la lente d'ingrandimento.

L'accordo tra i due club è stato trovato in serata: Badiashile è pronto ad arrivare a Napoli in prestito oneroso a tre milioni più uno di bonus con diritto di riscatto, fissato a 27 milioni. In pratica, se il riscatto verrà trasformato in acquisto a titolo definitivo, è un'operazione da una trentina di milioni.

Ma chi è Badiashile? E come potrà inserirsi nell'undici di Allegri? Ruolo e caratteristiche del nuovo acquisto del Napoli.


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  • GLI ESORDI AL MONACO

    Francese, classe 2001, Badiashile si mette in mostra giovanissimo nel Monaco, la squadra che lo ha portato nel proprio vivaio nel 2016 dopo gli esordi con Limoges e Malesherbes. L'esordio in Ligue 1 e quello in Champions League arrivano da minorenne: a 17 anni appena.

    Non tutto va secondo le aspettative: proprio nella gara d'esordio in Champions è protagonista di una sfortunata autorete contro l'Atletico Madrid, diventando il più giovane di sempre a commetterne una.

    Ma in generale Badiashile dimostra di essere un giocatore vero. Nel 2020/21 sono addirittura 35 le presenze in Ligue 1 con la maglia dei monegaschi, di cui è diventato titolare assoluto. E un paio d'anni più tardi il Chelsea, che ha iniziato l'operazione di reclutamento dei giovani più interessanti del mondo, lo mette sotto contratto.

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  • Benoit Badiashile Chelsea 2023-24Getty

    IL CHELSEA E GLI INFORTUNI

    Accade nel gennaio del 2023, e la cifra non è per nulla irrisoria per un giocatore che non ha ancora compiuto 22 anni: 38 milioni di euro.

    Badiashile sbarca a Londra, gioca 11 partite nella prima metà del 2022/23, pare poter ripetere le gesta viste nel Principato. Ma qui subentrano i problemi: gli infortuni iniziano a perseguitarlo e non lo lasciano più in pace.

    Sono tanti, tantissimi. Tutti muscolari. Dagli adduttori all'inguine, passando per la coscia. Uno lo tiene fuori per quattro mesi, dal dicembre del 2024 al marzo del 2025. Inevitabilmente Badiashile perde il posto in squadra e nelle gerarchie degli allenatori che si susseguono a Londra. Anche se uno di questi, Enzo Maresca, prova a tenerlo sempre sulla corda.

    "Da quando sono arrivato, ogni volta che ho parlato di Benoit ho sempre detto che è un giocatore importante e molto bravo - dice l'italiano nel settembre del 2025, dopo una vittoria contro il Benfica in Champions della quale il francese ha fatto parte - Purtroppo si è infortunato diverse volte, ma ora è tornato e questa è un'ottima notizia".

    Badiashile a Londra si toglie la soddisfazione di conquistare la Conference League (da titolare) e il Mondiale per Club (saltando le partite decisive per i soliti infortuni). Ma nella parte finale del 2025/26, dopo tante panchine, non viene più convocato. Fino ad arrivare alla separazione.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Per quanto riguarda il ruolo, lo sanno tutti: Badiashile è un difensore centrale puro. Ed è perfetto per la difesa a quattro, sistema di gioco che Allegri adotterà nella prossima stagione, giocando quindi in coppia con un altro centrale.

    Mancino di piede, Badiashile fa della stazza fisica il punto di forza principale: è infatti decisamente alto, potendo vantare un metro e 94 centimetri, il che lo aiuta parecchio nei duelli aerei e, abbinato a un fisico di prim'ordine, gli consente di farsi valere nei contrasti e nel gioco aggressivo.

    In un paio di occasioni nel corso della propria carriera, entrambe al Chelsea, Badiashile è stato schierato nel ruolo di terzino sinistro di una retroguardia a quattro. Ma non è quella la sua posizione: come detto, è nato e cresciuto centrale e così giocherà a Napoli.

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  • COME GIOCHERÀ NEL NAPOLI

    Sulla carta, Badiashile arriva a Napoli non solo per colmare la tremenda emergenza venutasi a creare nel pacchetto arretrato di Allegri, ma anche e soprattutto per fare il titolare.

    Al momento l'ex allenatore del Milan ha a disposizione appena due interpreti del ruolo, ovvero Rrahmani e Rafa Marin. Oltre ai giovani Obaretin e Garofalo. Buongiorno e Marianucci sono infatti infortunati, così come Beukema, mentre Juan Jesus ha lasciato il Napoli dopo la conclusione della scorsa stagione per fine contratto.

    Nelle proiezioni, Badiashile farà coppia con Rrahmani in mezzo alla retroguardia del Napoli: il kosovaro sul centro-destra, il francese sul centro-sinistra. E quando Buongiorno tornerà a disposizione, si vedrà. Con la speranza che gli infortuni a catena non coinvolgano anche il nuovo arrivato, come troppo spesso è accaduto in passato.

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