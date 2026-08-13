Chi è Benoit Badiashile, nuovo acquisto del Napoli: il ruolo, le caratteristiche, la carriera e i troppi infortuni

Il Napoli, finalmente, batte un colpo in difesa. Ovvero il reparto più tartassato della rosa di Massimiliano Allegri. È fatta per l'arrivo dal Chelsea di Benoit Badiashile, ovvero il profilo che gli azzurri avevano posto da tempo sotto la lente d'ingrandimento.
L'accordo tra i due club è stato trovato in serata: Badiashile è pronto ad arrivare a Napoli in prestito oneroso a tre milioni più uno di bonus con diritto di riscatto, fissato a 27 milioni. In pratica, se il riscatto verrà trasformato in acquisto a titolo definitivo, è un'operazione da una trentina di milioni.
Ma chi è Badiashile? E come potrà inserirsi nell'undici di Allegri? Ruolo e caratteristiche del nuovo acquisto del Napoli.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.