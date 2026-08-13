Chi è Benoit Badiashile, nuovo acquisto del Napoli: il ruolo, le caratteristiche, la carriera e i troppi infortuni

Sulla carta, Badiashile arriva a Napoli non solo per colmare la tremenda emergenza venutasi a creare nel pacchetto arretrato di Allegri, ma anche e soprattutto per fare il titolare.

Al momento l'ex allenatore del Milan ha a disposizione appena due interpreti del ruolo, ovvero Rrahmani e Rafa Marin. Oltre ai giovani Obaretin e Garofalo. Buongiorno e Marianucci sono infatti infortunati, così come Beukema, mentre Juan Jesus ha lasciato il Napoli dopo la conclusione della scorsa stagione per fine contratto.

Nelle proiezioni, Badiashile farà coppia con Rrahmani in mezzo alla retroguardia del Napoli: il kosovaro sul centro-destra, il francese sul centro-sinistra. E quando Buongiorno tornerà a disposizione, si vedrà. Con la speranza che gli infortuni a catena non coinvolgano anche il nuovo arrivato, come troppo spesso è accaduto in passato.