Chi è Bamba Dieng, nuovo attaccante della Lazio: ruolo e caratteristiche, sarà titolare o no con Gattuso

Bamba Dieng. Niente Icardi e niente Pinamonti, almeno per ora: il nuovo centravanti della Lazio per la prossima stagione sarà lui.
Accordo raggiunto e visite mediche programmate per il ventiseienne centravanti senegalese, svincolato dopo l'ottima stagione disputata in Ligue 1 con il Lorient. Insomma, tutto fatto: Gattuso ha il 9 che andava chiedendo da tempo.
Ma chi è Dieng? Tutto sul calciatore che proverà a rendere meno pesante la situazione offensiva della Lazio.
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