Chi è Bamba Dieng, nuovo attaccante della Lazio: ruolo e caratteristiche, sarà titolare o no con Gattuso

Dieng, alto quasi un metro e 80 centimetri, è un attaccante nel vero senso del termine. Una punta centrale, insomma. Anche se nel corso della propria carriera ha fatto anche l'esterno offensivo, sia a destra che a sinistra.

Destro di piede, sa usare in maniera pregevole anche quello meno adatto, ovvero il sinistro. E pure di testa si fa valere, grazie anche a un buon fisico.

Dieng sa attaccare la profondità e può essere considerato un centravanti moderno, dunque in grado di ricoprire più mansioni nei pressi dell'area avversaria.