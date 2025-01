Chi è Assane Diao del Como, il nuovo acquisto di gennaio 2025: giovane rinforzo in attacco per Fabregas

In Serie A sbarca Assane Diao, uno dei migliori giovani degli ultimi tempi: con Fabregas proverà a crescere ulteriormente.

Il Como si muove per rinforzare la squadra a disposizione di Fabregas e dunque rimanere in Serie A anche dopo l'attuale stagione. Come accaduto spesso nell'ultimo anno, la squadra lombarda punta la Liga per il proprio team, neopromosso. Il nuovo acquisto provenine infatti dalla Spagna e risponde al nome di Assane Diao.

Giovane attaccante oramai ex Betis, Assane Diao è uno dei migliori prospetti Under 20, tanto da essere stato inserito nella classifica Nxgn per i giovani talenti nati dal 1 gennaio 2005.

Diao arriva in Italia per mostrare tutte le sue qualità, quelle che sembravano poterlo portare in Premier League. Alla fine, dopo il mancato approdo in Inghilterra, ecco il traferimento in Serie A alla corte di Fabregas e del Como.