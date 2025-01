Chi è l'arbitro (milanese) della finale di Supercoppa: con Sozza Inter e Milan non hanno mai pareggiato

Roma vs Lazio

I precedenti di Inter e Milan con l'arbitro Sozza, scelto come arbitro del Derby di Supercoppa Italiana: sarà la nona partita.

Simone Sozza, non per la prima volta, arbitrerà il Derby di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Un riconoscimento importante per l'arbitro, nato proprio a Milano, che ha già avuto modo di dirigere la stracittadina tra le due concittadine.

Ora, però, il signor Sozza ha lasciato l'Italia per la delicata partita che designerà la vincitrice del torneo.

Ad aiutare Sozza nel duro compito di arbitrare una partita così importante ci saranno gli assistenti Carbone e Tegoni, oltre al quarto uomo Fabbri, il VAR Marini e l'AVAR Doveri. Una squadra sotto la lente d'ingrandimento di milioni di tifosi, in Italia e all'estero.