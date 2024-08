Devastante con le giovanili, Anghelé è fresco di prima convocazione con la Juventus: Thiago Motta lo ha inserito in lista per la sfida di Verona.

Nell'Italia Under 19 brilla da tempo una nuova stella: parliamo di Lorenzo Anghelé, attaccante della Nazionale azzurra che ha trovato posto nella selezione dopo aver fatto parte della selezione U18.

Anghelé, classe 2005 (nato a Genova), ha guadagnato la convocazione per le prime gare dell'Italia Under 19 post vittoria dell'Europeo un anno fa, risultando devastante quando è stato scelto da mister Bernardo Corradi. Un ragazzo che sa sfruttare immediatamente le sue occasioni, per nulla intimorito dagli ingressi a gara in corso.

In casa Juventus anche Thiago Motta si è accorto del suo talento e lo ha inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Verona, valida per la seconda giornata di Serie A.