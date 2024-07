Milan e Atalanta su Alphadjo Cissè: duello per il talento del Verona

Sfida tra Milan e Atalanta per Alphadjo Cissè, 17enne del Verona che lo scorso 26 maggio ha esordito in Serie A.

Duello di mercato 'in prospettiva' tra Milan e Atalanta, entrambe fortemente interessate a uno dei talenti più in vista del settore giovanile del Verona: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sia i rossoneri che i nerazzurri vogliono Alphadjo Cissè.

Il direttore sportivo degli scaligeri, Sean Sogliano, è in contatto con questi due club per trovare la migliore soluzione possibile per il Verona e lo stesso Cissè, diventato improvvisamente oggetto del contendere tra due big.

Un interesse giustificato dalle ottime cose mostrate con la maglia del Verona nel campionato Primavera, in cui è stato uno dei migliori realizzatori.