Chi è Alfonso Montero, convocato per Lecce-Juventus: è il figlio di Paolo? Origini, età, ruolo e caratteristiche

Tra i giovani convocati per la partita di domenica tra Juventus e Lecce c'è anche Montero, scelto da Thiago Motta in virtù dei tanti indisponibili.

Pagnucco, Pugno, Papadopoulos, Owusu e poi, Alfonso Montero. In virtù dei nove indisponibili per la trasferta di Lecce, Thiago Motta ha scelto di convocare diversi giovani della Juve Next Gen e della squadra giovanile per poter affrontare al meglio il 14esimo turno.

In virtù del passato del padre, il nome più atteso è quello di Alfonso Montero, figlio di Paolo.

Sì, il giocatore convocato è il figlio di Paolo, ex allenatore della Juventus Next Gen, idolo dei bianconeri durante la sua carriera da giocatore e anche traghettatore della squadra la scorsa primavera dopo l'esonero di Allegri.