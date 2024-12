Chi è Alexandre Hugeux, il vice allenatore di Thiago Motta: sarà in panchina in Juventus-Venezia

Juventus vs Venezia

Thiago Motta è squalificato dopo l'espulsione rimediata in Juventus-Bologna: chi è il suo vice, Alexandre Hugeux, in panchina contro il Venezia.

La presenza di Hugeux non è una semplice sostituzione: è l’espressione di una collaborazione solida e di una fiducia costruita nel tempo, come ha raccontato lo stesso Thiago Motta in conferenza stampa.

Ma chi è Alexandre Hugeux, il vice allenatore di Thiago Motta?