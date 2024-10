Che succede a Douglas Luiz? Rendimento negativo e due rigori concessi in pochi giorni: la Juventus si interroga

Colpo estivo per il centrocampo, il brasiliano fin qui ha giocato poco e male, combinando due pasticci in pochi giorni. Motta: "Ha la mia fiducia".

L'entusiasmo estivo pare svanito di colpo. Quello che - giustamente - aveva accompagnato l'arrivo alla Juventus di Douglas Luiz, strappato all'Aston Villa dopo una lunga trattativa per chiudere la quale si erano dovute trovare le contropartite giuste, ovvero Iling-Junior e Barrenechea.

Poco più di tre mesi più tardi, tutto è cambiato. Il centrocampista brasiliano gioca poco, pochissimo rispetto a quanto la Juve ha speso per portarlo a Torino: una cinquantina di milioni. E quando gioca non riesce a fare il sufficiente per scalare le gerarchie di Thiago Motta.

Le ultime due uscite, poi, sembrano essere il simbolo di un avvio di stagione individualmente molto negativo: tra Lipsia e il Cagliari, due partite diversissime dal punto di vista dell'andamento e del risultato finale, sul banco degli imputati è finito proprio lui.