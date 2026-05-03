Che modello sono gli occhiali di Thuram nei festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter e perché li ha messi Fashion M. Thuram CULTURE

Il motivo per il quale Marcus Thuram, dopo Inter-Parma, ha festeggiato la vittoria dello Scudetto indossando un paio di occhiali da sole sul prato di San Siro: la marca e perché li ha messi.