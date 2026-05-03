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Che modello sono gli occhiali di Thuram nei festeggiamenti per lo Scudetto dell'Inter e perché li ha messi
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GLI STESSI OCCHIALI
Thuram ha rispolverato gli occhiali indossati due anni fa in occasione dell'ultimo Scudetto vinto dai meneghini.
Nel 2024, infatti, l'attaccante francese indossò gli stessi occhiali in occasione di una diretta social con Calhanoglu e l'allora presidente Zhang per celebrare la conquista dello Scudetto, arrivata matematicamente dopo il Derby contro il Milan:
"Gli occhiali li tengo fino alla fine del campionato" disse Thuram all'epoca apparendo in video con gli occhiali, stavolta portati direttamente in campo. "Non esco dal letto fino a domani".
GLI OCCHIALI INDOSSATI
Gli occhiali indossati da Thuram a San Siro per festeggiare il 21esimo Scudetto e mostrati anche due anni fa sono degli Oakley Kato, in vendita a qualche centinaia di euro.
"Con un design studiato specificamente per seguire alla perfezione i profili del viso, gli Oakley Kato nascono per superare i limiti della performance regalandoti uno stile assolutamente unico" la descrizione del modello sul sito Oakley.
"Con le rivoluzionarie linee ultra-avvolgenti, la costruzione senza montatura, l'innovativo meccanismo di inclinazione della lente e il multipack di naselli, questo modello è interamente e comodamente personalizzabile. Abbinati alle lenti Prizm™, gli Oakley Kato aprono nuovi orizzonti di prestazioni grazie alla copertura ottimizzata e al campo visivo più ampio di sempre".
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