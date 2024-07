Da uno dei migliori al mondo ai dubbi sul futuro: le ultime relative al portiere ex Manchester United.

Come si è passati dal riconoscimento di David De Gea come uno dei migliori portieri al mondo al quasi anonimato resta un mistero, ma tant'è. In un anno è successo davvero.

Lo spagnolo non gioca dal 2023 e nell'ultima stagione non ha trovato una destinazione adatta per ripartire, dopo aver lasciato il Manchester United.

Ma questo periodo di pausa potrebbe finire presto: lo ha fatto intendere sui social lo stesso De Gea, ma anche le voci di mercato confermano.