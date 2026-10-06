Che cosa farà Messi dopo il ritiro dalla Nazionale: i progetti di Leo per il futuro, tra Inter Miami, Eldense e gli affari da imprenditore

Fuori dal campo Messi ha un vasto portafoglio di investimenti. Secondo Forbes, il suo patrimonio netto è di circa 1,1 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno ha guadagnato quasi 140 milioni di dollari, tra calcio e attività commerciali.

La sua partnership di lungo corso con Adidas, siglata nel 2017, è tra gli accordi commerciali più noti. Messi è anche proprietario di MiM Hotels, sei boutique hotel da Ibiza ad Andorra gestiti da Meliá in base a un contratto di locazione dal 1° novembre.

Il nome MiM unisce Messi al gruppo Majestic Hotels, mentre la gestione è di Meliá Collection. A Rosario, la sua azienda di famiglia investe nel progetto residenziale Carrasco M, 24 case sul Paraná, vendute dall’agenzia di Ángel Di María.

Nel settore della ristorazione detiene una quota della catena El Club de la Milanesa, che prevede cinque aperture in Catalogna, a partire da Castelldefels.

Non si è fermato qui: con Stanley, marchio di bicchieri e accessori, ha lanciato una collezione dedicata al mate, bevanda tradizionale sudamericana.

È il primo accordo a lungo termine che Stanley abbia firmato con un atleta, e Messi ha partecipato direttamente alla scelta di materiali e colori.