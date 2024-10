Chance per Douglas Luiz, Danilo ancora fuori: le scelte di Thiago Motta in vista di Juventus-Cagliari

Juventus vs Cagliari

L'ex Aston Villa potrebbe partire titolare contro il Cagliari e avere la possibilità di mettersi in mostra; ancora panchina, invece, per Danilo.

La prima settimana d'ottobre della Juventus ha delle chiare tinte verdeoro: la squadra bianconera affronterà il Cagliari in campionato, con Douglas Luiz che potrebbe finalmente trovare spazio dal 1'.

L'ex giocatore dell'Aston Villa, arrivato in estate come uno dei grandi colpi bianconeri, non è ancora riuscito a rendere al meglio delle sue possibilità.

Ecco però che - contro i sardi - potrebbe arrivare la chance da titolare, occasione per lui importante per mettersi in luce e guadagnare un posto fisso nel centrocampo di Thiago Motta, dove l'unica certezza resta Teun Koopmeiners.

Chi, invece, rischia una nuova esclusione è il connazionale Danilo: nonostante l'infortunio di Bremer, l'ex capitano dovrebbe partire ancora dalla panchina.