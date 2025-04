Champions League in tv oggi 8 aprile e domani mercoledì 9: i canali di Inter, Real e Barcellona

Bayern-Inter, Barcellona-Dortmund, Arsenal-Real Madrid e PSG-Aston Villa in tv: come vedere le partite di Champions in diretta.

L'attesa di milioni di tifosi in tutto il mondo è finita. Oggi, martedì 8 aprile, e domani mercoledì 9, si giocano i quarti d'andata della Champions League 2025. Con una sola squadra italiana rimasta in gioco, l'Inter, si entra nella fase calda del torneo che si concluderà a fine maggio con la finale di Monaco di Baviera. Ed è proprio Monaco di Baviera ad ospitare l'odierna partita d'andata dei quarti tra Bayern Monaco e Inter, in contemporanea con il big match londinese tra Arsenal e Real Madrid. A completare il quadro delle partite, tutte trasmesse in diretta tv e streaming tra TV8, Sky, NOW, Prime Video e Sky Go, anche Barcellona-Borussia Dortmund e PSG-Aston Villa di domani. L'articolo prosegue qui sotto