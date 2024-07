Il Torino piazza il suo colpo in attacco: è ufficiale, Ché Adams è un nuovo giocatore granata

Il duttile attaccante scozzese arriva al Torino a parametro zero: nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Southampton.

Terza operazione in entrata per il Torino che, dopo aver già annunciato gli acquisti di Saul Coco e Peleari, si rafforza anche in attacco con Ché Adams.

Si attendeva solo l’ufficialità infatti per il definitivo buon esito della trattativa e l’ufficialità è arrivata nel corso della giornata di lunedì.

L’attaccante scozzese, che era atterrato a Torino domenica per sottoporsi alle visite mediche di rito, ha apposto la firma sul contratto che fa di lui un nuovo giocatore granata.