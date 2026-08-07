Nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato anche del suo futuro, respingendo gli interessi di altri club e le voci su un suo possibile addio: "Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto, soprattutto in un momento di difficoltà sia per il club che per me. Non mi verrebbe mai in mente di farlo, sarebbe come scappare. Se un giorno mi separerò da questo club, magari quando sarò più in là con gli anni, uscirò a testa alta dalla porta principale".
Cessione Bremer? La risposta arriva direttamente dal brasiliano: "Mai,sarebbe stato come scappare"
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BREMER E GLI OBIETTIVI DELLA JUVE
Il difensore brasiliano ha fatto anche un punto sugli obiettivi della squadra di Spalletti: "Mi piace chiarire un punto, perché non ho mai detto certe cose cercando una scusa per andare via; al contrario, provavo a rappresentare la mia ambizione e non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia in bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ad alti livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po' lontani da questo obiettivo ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro: Kolo Muani, Alajbegovic… E scommetto anche sul mio amico Douglas Luiz, ha qualità da vendere e le dimostrerà".
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LE CONDIZIONI DI BREMER
Nel corso dell'intervista Bremer ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e ha fatto un bilancio sul precampionato in corso: "Io sto bene, ovviamente non sono ancora al top della forma perché ho cominciato la preparazione più tardi rispetto agli altri - racconta il difensore a La Gazzetta dello Sport - ma tornerò presto in condizione e sento che abbiamo la squadra giusta per fare un campionato importante".
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