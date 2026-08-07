Cessione Bremer? La risposta arriva direttamente dal brasiliano: "Mai,sarebbe stato come scappare"

Il difensore brasiliano ha fatto anche un punto sugli obiettivi della squadra di Spalletti: "Mi piace chiarire un punto, perché non ho mai detto certe cose cercando una scusa per andare via; al contrario, provavo a rappresentare la mia ambizione e non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia in bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ad alti livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po' lontani da questo obiettivo ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro: Kolo Muani, Alajbegovic… E scommetto anche sul mio amico Douglas Luiz, ha qualità da vendere e le dimostrerà".