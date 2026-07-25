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Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Celtic-Milan 2-2, pagelle e tabellino: doppietta di Camarda, assist di Chukwueze, Pavlovic sbaglia, Torriani incerto, Ricci delude

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Il Milan soffre nel primo tempo quando va sotto 2-0 contro il Celtic a causa di due gravi errori in fase di impostazione, ma nella ripresa la pareggia in pochi minuti con doppietta di Camarda. Bene anche Chukwueze, infortunio per Gila.

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Qualche buona indicazione ma anche tanto su cui lavorare per Amorim dopo il 2-2 ottenuto dal suo Milan in rimonta nell'amichevole contro il Cetlic. Protagonista positivo è Francesco Camarda, autore di una doppietta.

I rossoneri cercano di seguire le indicazioni del nuovo allenatore con tanto possesso, esterni molto alti e giocata diretta sulla punta. Ma nel tentativo di impostare dal basso arriva anche il grave errore di Pavlovic che sbaglia il retropassaggio per Torriani regalando il vantaggio al Celtic.

Anche il secondo goal degli scozzesi arriva in seguito a un passaggio sbagliato, stavolta da parte di Ricci, con Duran che ne approfitta servendo a Forrest il pallone del 2-0. Il Milan di fatto non si rende mai pericoloso anche perché Kostic fatica parecchio spalle alla porta mentre Torriani evita il tris scozzese alzando sopra la traversa un calcio di punizione.

Nella ripresa i tanti cambi di Amorim, e in particolare gli ingressi di Chukwueze e Camarda, cambiano volto al Milan che nel giro di pochi minuti trova il pareggio grazie alla doppietta dell'attaccante italiano. Il primo goal arriva su calcio di rigore conquistato sempre da Camarda, il secondo su assist dell'esterno che l'allenatore rossonero sembra intenzionato a rilanciare.

La nota stonata per Anorim è però soprattutto il problema muscolare accusato da Gila, subentrato all'inizio della ripresa e costretto al cambio dopo una ventina di minuti.

  • PAGELLE CELTIC-MILAN

    Torriani (5.5) incerto con i piedi, Tomori (5) in difficoltà ma Pavlovic (4.5) fa peggio. Ricci (5) delude, buoni segnali da Comotto (6.5). Kostic (5) ancora acerbo mentre Camarda (7.5) entra e cambia la partita insieme a Chuwkueze (7)


    MILAN (3-4-2-1): Torriani 5.5; Tomori 5 (46' Gila 6, 68' Vladimirov 6), Gabbia 5.5 (46' Odogu), Pavlovic 4 (46' Terracciano 6); Athekame 5.5 (46' Chukwueze 7), Comotto 6.5 (46' Guernier 6, 76' Cissè sv), Ricci 5 (46' Fofana 6), Bartesaghi 5.5 (60' Borsani 6); Loftus-Cheek 6 (60' Vos 6), Ossola 5.5 (46' Musah 6.5); Kostic 5 (46' Camarda 7.5). All. Amorim

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  • TABELLINO CELTIC-MILAN

    CELTIC-MILAN 2-2

    Marcatori: 11' Duran, 27' Forrest (C), 47' rig. Camarda, 52' Camarda (M)

    CELTIC (4-3-3): Sinisalo 6; Donovan 6 (89' Montgomery sv), Carter-Vickers 5 (62' Scales 6), Murray 6.5, Tierney 5.5 (62' Raston 6); McCowan 6 (46' Mcardle 5.5), McGregor 6 (75' Bernardo sv), Engels 6.5 (76' Hatton sv); Forrest 7 (46' Oxlade-Chamberlain 5.5), Duran 7 (75' Hatate sv), Tounekti 5.5 (62' Osmand 6). All. O'Neill

    MILAN (3-4-2-1): Torriani 5.5; Tomori 5 (46' Gila 6, 68' Vladimirov 6), Gabbia 5.5 (46' Odogu), Pavlovic 4 (46' Terracciano 6); Athekame 5.5 (46' Chukwueze 7), Comotto 6.5 (46' Guernier 6, 76' Cissè sv), Ricci 5 (46' Fofana 6), Bartesaghi 5.5 (60' Borsani 6); Loftus-Cheek 6 (60' Vos 6), Ossola 5.5 (46' Musah 6.5); Kostic 5 (46' Camarda 7.5). All. Amorim

    Arbitro: Walsh

    Ammoniti: Tierney

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