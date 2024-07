Ogni grande evento è accompagnato dalla musica, Spotify ci offre una playlist per celebrare Euro 2024.

La musica accompagna la nostra vita e soprattutto gli eventi più importanti, comprese le grandi manifestazioni sportive.

Spotify offre una piattaforma per diffondere queste emozioni anche durante Euro 2024, sia per celebrare una vittoria all'ultimo secondo che per smaltire la sconfitta più cocente.

In tal senso Spotify sta collaborando con sette creator di diverse nazionalità con la playlist EUROHYPE.