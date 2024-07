Castrovilli può ripartire dalla Lazio: incontro tra il club e l'agente

Baroni vuole una mezzala di inserimento: nel mirino della Lazio è finito Castrovilli, svincolato dopo non aver rinnovato con la Fiorentina.

Due anni da incubo trascorsi per lo più in infermeria, con tanto di trasferimento al Bournemouth saltato per il mancato superamento delle visite mediche: Gaetano Castrovilli è da qualche giorno un giocatore svincolato.

Non è stato rinnovato il contratto scaduto il 30 giugno con la Fiorentina, che alla fine ha deciso di non confermarlo: come riportato dal 'Corriere dello Sport', per Castrovilli potrebbero riaprirsi di nuovo le porte della Serie A.

Nello specifico della Lazio, dove stanno pensando seriamente all'acquisto a parametro zero da consegnare al nuovo tecnico Marco Baroni.