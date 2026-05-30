Casting Milan per la panchina: Cardinale e Ibrahimovic a lavoro, fissato un incontro con Glasner

È un compito certamente non banale quello che attende coloro che sono rimasti ad operare in casa Milan.

Gli addii simultanei di Allegri, Furlani, Tare e Moncada hanno sì spalancato le porte alla possibilità di compiere una vera e propria rivoluzione, ma la cosa non sarà semplicissima.

Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno cercando di riorganizzare il tutto in tempi rapidi e tra le soluzioni ipotizzate c'è quella di affidare la direzione dell'area sportiva a Ralf Rangnick.

Un'altra priorità è chiaramente quella di individuare un nuovo allenatore e i primi candidati sono già stati contattati. Tra essi anche Oliver Glasner che, dopo aver riscritto la storia del Crystal Palace, è ora pronto a compiere il passo successivo.