Caso Lukaku, l'annuncio di Manna: "Sa che ci saranno delle conseguenze"

"Lukaku penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze". A parlare è Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che riprende il discorso legato all'attaccante belga. Da qualche giorno non si parla d'altro in casa partenopea, consideranto quanto successo durante la sosta.
Lukaku aveva risposto alla convocazione del Belgio per le amichevoli, per poi annunciare il ritorno a Napoli per preparare la sfida contro il Milan. In realtà, però, l'ex Inter non è rientrato in Italia per allenarsi, causando sorpresa e rabbia nel club partenopeo.
"Romelu doveva andare in Nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio" ha raccontato Manna prima del big match contro il Milan. Da qui, il caos.