Caso Lukaku, l'annuncio di Manna: "Sa che ci saranno delle conseguenze"

Il Napoli attendeva Lukaku in città per parlare della questione, ma il belga non si è presentato:

"Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto".

"Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".