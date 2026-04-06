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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Francesco Schirru

Caso Lukaku, l'annuncio di Manna: "Sa che ci saranno delle conseguenze"

Serie A
R. Lukaku
Napoli vs Milan
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Fuori contro il Milan, Lukaku saltarà anche la partita contro il Parma. Una volta che sarà tornato in Italia, il Napoli farà le sue valutazioni sul presente e sul futuro dell'attaccante belga.

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"Lukaku penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze". A parlare è Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, che riprende il discorso legato all'attaccante belga. Da qualche giorno non si parla d'altro in casa partenopea, consideranto quanto successo durante la sosta.

Lukaku aveva risposto alla convocazione del Belgio per le amichevoli, per poi annunciare il ritorno a Napoli per preparare la sfida contro il Milan. In realtà, però, l'ex Inter non è rientrato in Italia per allenarsi, causando sorpresa e rabbia nel club partenopeo.

"Romelu doveva andare in Nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio" ha raccontato Manna prima del big match contro il Milan. Da qui, il caos.

  • IL MANCATO CONFRONTO

    Il Napoli attendeva Lukaku in città per parlare della questione, ma il belga non si è presentato:

    "Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto".

    "Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".

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  • IN ITALIA DOPO IL PARMA

    Lukaku non gioca contro il Milan e non sarà presente neanche per la sfida contro il Parma, visto e considerando come anche Manna abbia confermato come il ritorno in Italia avverrà, probabilmente, solamente tra una settimana.

    A quel punto il Napoli dovrà giocare la parte più importante della stagione con o senza Lukaku: non è infatti chiaro se il belga potrà rispondere alla convocazione per i sei turni finali o se la società azzurra deciderà di metterlo da parte.

    Una questione che verrà affrontata solamente a metà aprile, una volta che Lukaku sarà di nuovo in città.

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  • UNA MANCIATA DI PARTITE

    Dopo aver vinto lo Scudetto 2025 da protagonista, Lukaku ha vissuto un'annata 25/26 decisamente strana. Infortunatosi la scorsa estate, è rimasto fuori a lungo, riuscendo a rivedere il campo solamente a gennaio. Non al meglio nei mesi successivi, ha giocato solamente sette partite in totale fin qui, entrando in questa nuova situazione da cui potrebbe non uscire ancora per un po' di tempo.

    Con un contratto in scadenza nel 2027 il suo futuro sembra tutto da scrivere, che verrà analizzato nei dettagli al rientro in Italia e soprattutto nei prossimi due mesi.

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