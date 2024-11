Casadei segna ancora, la Francia rimonta due goal: pareggio per l'Italia Under 21 in amichevole

Italia U21 vs Francia U21

Il giocatore del Chelsea sblocca la gara, raddoppia Ambrosino ma nella ripresa c'è la rimonta della Francia: finisce 2-2.

Luci ed ombre dall'amichevole di prestigio dell'Italia Under 21 contro i pari età della Francia.

Gli Azzurrini vanno in vantaggio di due goal nel primo tempo, soffrono e si fanno rimontare nella ripresa da una delle nazionali più forti a livello giovanile.

Buone comunque nel complesso le indicazioni per il Ct Nunziata in vista degli Europei di categoria, anche perché privo di molti giocatori tra i quali Comuzzo, Savona e Pisilli, convocati da Spalletti in Nazionale A.