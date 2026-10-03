Carvajal in Serie A a parametro zero come Alaba? Perché potrebbe scegliere il campionato italiano per continuare a giocare

Il trasferimento di David Alaba all'Udinese ha squarciato il mercato di questa prima sosta per le Nazionali.Ma se l'austriaco non fosse l'unico ex Real Madrid ad arrivare in Italia?

C'è infatti un altro grandissimo giocatore che ha fatto la storia dei blancos ancora senza contratto dopo una carriera costellata di successi che lo ha portato a vincere ben 6 Champions League: Dani Carvajal. Lo spagnolo, che ha lasciato il Real Madrid al termine della scorsa stagione, sarebbe stato offerto in Italia.

Nessuna squadra ha ancora affondato, ma secondo Fabrizio Romano il terzino è stato proposto a diversi club italiani e non solo. E un approdo in Serie A è tutt'altro che da escludere.