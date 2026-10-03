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Redazione Goal

Carvajal in Serie A a parametro zero come Alaba? Perché potrebbe scegliere il campionato italiano per continuare a giocare

Calciomercato
Real Madrid
D. Carvajal
Serie A

Il terzino spagnolo è stato offerto in Serie A dopo l'addio al Real Madrid.

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Il trasferimento di David Alaba all'Udinese ha squarciato il mercato di questa prima sosta per le Nazionali.Ma se l'austriaco non fosse l'unico ex Real Madrid ad arrivare in Italia?

C'è infatti un altro grandissimo giocatore che ha fatto la storia dei blancos ancora senza contratto dopo una carriera costellata di successi che lo ha portato a vincere ben 6 Champions League: Dani Carvajal. Lo spagnolo, che ha lasciato il Real Madrid al termine della scorsa stagione, sarebbe stato offerto in Italia.

Nessuna squadra ha ancora affondato, ma secondo Fabrizio Romano il terzino è stato proposto a diversi club italiani e non solo. E un approdo in Serie A è tutt'altro che da escludere.

  • VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO

    Carvajal non ha intenzione di ritirarsi. Dopo l'addio a parametro zero al Real Madrid non ha voglia di appendere gli scarpini al chiodo e, anzi, è in cerca di una sfida che lo possa attrarre e che gli garantisca competitività. Per questo è stato proposto a diversi club italiani in questa sosta. Non c'è niente di avanzato, ma solo i primi contatti esplorativi: essendo a parametro zero può firmare in qualsiasi momento, proprio come l'ex compagno di squadra David Alaba.

  • UN ALTRO GALATTICO IN ITALIA?

    L'arrivo di Alaba all'Udinese ha sorpreso, ma proprio l'austriaco potrebbe essere un bel traino per Carvajal. Che, inoltre, in Serie A ritroverebbe anche Luka Modric, il compagno con cui ha vinto ognuna delle sei Champions League alzate al Real Madrid. Sia Luka che David potrebbero suggerirgli di venire in Serie A a giocarsi le ultime carte di una carriera leggendaria in un campionato che quest'anno sta dimostrando di aver alzato il livello del gioco e della proposta.


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  • ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA SERIE A

    La sua esperienza inoltre potrebbe far comodo a diverse squadre del nostro campionato. Il problema potrebbe, come nel caso di Alaba, essere rappresentato dall'integrità fisica.

    L'anno scorso ha giocato solo 23 partite a causa di problemi fisici al ginocchio e non solo. A 34 anni (35 a gennaio) e con il legamento crociato rotto nella stagione 2024/25 non èpuò essere al 100%, ma porterebbe nel prossimo spogliatoio leadership, mentalità vincente oltre alle qualità tecniche. Doti fondamentali per costruire le squadre.

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  • LE ALTERNATIVE

    Carvajal non è stato offerto solo in Italia. Il terzino spagnolo ha avuto contatti anche in Qatar e sta valutando l'ipotesi migliore per il suo futuro. Non vuole ritirarsi, ma ha ancora voglia di sentirsi importante. E chissà che non possa esserlo in Italia insieme agli ex compagni con cui ha vinto tutto a Madrid.

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