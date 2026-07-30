Carnevali rivolge un messaggio a Malagò: "Non bisogna scegliere gli amici ma persone capaci, dispiace per Pirlo"

"Sono 55 federazioni contrarie a quello che sta portando avanti la Fifa. Quello che sta facendo Infantino lo vedono un po' tutti, una direzione diversa rispetto a qualche anno fa. A me piacciono le cose pulite, la Fifa non sta portando avanti i valori in cui credo nello sport. Già il fatto che 55 federazioni non siano d'accordo è un passo importante, ci sarà la possibilità di fermarli".