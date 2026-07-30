Carnevali rivolge un messaggio a Malagò: "Non bisogna scegliere gli amici ma persone capaci, dispiace per Pirlo"

Giovanni Carnevali critica Giovanni Malagò per la scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana.
L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato in occasione del tour La Stampa: "Nonostante sia un grande personaggio di sport, il nuovo presidente della Figc secondo me poteva muoversi meglio. Gli avevamo chiesto di costruire una federazione come una società di calcio con un direttore tecnico e un direttore sportivo. Bisogna cercare di ripartire dalle basi, dai ragazzi giovani e dagli educatori, con un progetto sportivo".