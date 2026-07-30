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Carnevali Sassuolo Getty
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Carnevali rivolge un messaggio a Malagò: "Non bisogna scegliere gli amici ma persone capaci, dispiace per Pirlo"

Juventus
Italia
Serie A

L'amministratore delegato della Juventus dice la sua sulla scelta di Mancini ct della Nazionale.

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Giovanni Carnevali critica Giovanni Malagò per la scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana.


L'amministratore delegato della Juventus ha dichiarato in occasione del tour La Stampa: "Nonostante sia un grande personaggio di sport, il nuovo presidente della Figc secondo me poteva muoversi meglio. Gli avevamo chiesto di costruire una federazione come una società di calcio con un direttore tecnico e un direttore sportivo. Bisogna cercare di ripartire dalle basi, dai ragazzi giovani e dagli educatori, con un progetto sportivo".


  • SPIACE PER PIRLO

    "Mi dispiace anche per Andrea Pirlo, che è stato attaccato in un modo molto forte per scelte magari anche sbagliate, ma sarebbe stato meglio pensarci prima. Noi come Serie A ci eravamo proposti a fare un investimento per trovare tecnici con qualità. Non bisogna inserire gli amici, ma persone che sono capaci".


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  • UEFA VS FIFA

    "Sono 55 federazioni contrarie a quello che sta portando avanti la Fifa. Quello che sta facendo Infantino lo vedono un po' tutti, una direzione diversa rispetto a qualche anno fa. A me piacciono le cose pulite, la Fifa non sta portando avanti i valori in cui credo nello sport. Già il fatto che 55 federazioni non siano d'accordo è un passo importante, ci sarà la possibilità di fermarli".

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