Campo, risultati e fiducia del gruppo: come Spalletti si è conquistato il rinnovo con la Juventus

La lunga attesa è finita, il matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus proseguirà, come tutti dalle parti della Torino bianconera si auspicavano da tempo. Lo speravano i tifosi, che dopo diversi anni sembrano tutti uniti e convinti della guida tecnica.
E lo volevano anche i giocatori, che fin dal primo giorno hanno espresso solo grandi parole nei confronti dell'allenatore toscano.
Il tecnico si è ufficialmente legato alla Juve per altri due anni dopo che aveva firmato per pochi mesi (fino a giugno). Ma come Spalletti in poco tempo ha conquistato la Juventus a 360 gradi, dal club alla tifoseria fino al gruppo squadra?