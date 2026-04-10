Campo, risultati e fiducia del gruppo: come Spalletti si è conquistato il rinnovo con la Juventus

L'ultimo ad esaltarlo è stato Weston McKennie che lo ha definito come il miglior allenatore che abbia mai avuto in carriera ma sono in tanti i giocatori bianconeri che in questi mesi hanno espresso una stima nei confronti di Spalletti che va oltre il "dovuto". D'altronde, alla Continassa è arrivato un allenatore con una carriera di un certo livello, che due anni e mezzo prima aveva vinto uno storico scudetto con il Napoli.





E poi, sono in diversi i bianconeri che devono "ringraziarlo" personalmente per come sono cresciuti (o si sono rivitalizzati) attraverso il lavoro fatto in questi mesi. McKennie appunto, mai centrale e decisivo come adesso, Locatelli, che ha mostrato un livello di prestazioni mai visto negli anni a Torino. Ma anche Thuram, che era partito in sordina in questa stagione e altri che si sono confermati come Kalulu e Kelly. Oltre all'impatto che Spalletti ha avuto sulla squadra dando un'impronta chiara, il club ha considerato anche il lavoro sui singoli.