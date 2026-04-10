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Spalletti Juventus GFXGOAL
Stefano Silvestri

Ufficiale il rinnovo di Spalletti con la Juventus: fino a quando ha firmato e le cifre del nuovo contratto

Serie A
Juventus
L. Spalletti

Il club bianconero ha annunciato ufficialmente il prolungamento del rapporto con l'allenatore di Certaldo, subentrato a Tudor a stagione in corso.

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La sospirata firma è arrivata, l'annuncio ufficiale pure: Luciano Spalletti rimarrà in sella alla Juventus anche nelle prossime stagioni.

L'allenatore toscano ha rinnovato il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno ovvero al termine di questa stagione: ad annunciarlo è stato il club bianconero tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Spalletti proseguirà dunque il lavoro iniziato in questi mesi: da quando cioè - era la fine di ottobre - la Juventus lo ha scelto per prendere il posto dell'esonerato Igor Tudor, facendogli inizialmente firmare un contratto di breve durata.

  • L'ANNUNCIO DELLA JUVENTUS

    La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Spalletti, condividendo sui propri canali social un video in cui il tecnico di Certaldo annuncia in anteprima ai suoi giocatori la decisione di proseguire la sua avventura in bianconero:

    "Quando sono arrivato, sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un po' un modo, come dire, di frequentarci un po', stare un po' insieme e a fine anno essere liberi di decidere quello che vogliamo, in base a quello che abbiamo fatto. Io ho accettato senza alcuna esitazione, perché volevo rendermi conto cos'è la Juventus da dentro. Avevo questa voglia qui. E di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori. Mi piaceva il fatto di entrare in spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l'idea futurista della Juventus. Più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi e un gruppo forte e vogliosi di stare insieme. Quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia e ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve. Ogni volta che vedo voi vedo la Juve. Per cui, ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori, ve lo dico oggi. Naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare, ma io sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. Come avete sempre fatto. È chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei Club, a uno dei più grandi Club, a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine."

    Poi chiude scherzando:

    "Ora, naturalmente ci si leva dai co**ioni e ci fate allenare. Va bene? Andiamo dai su forza, andiamo ad allenarci".


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  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Prosegue l’esperienza di LucianoSpalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028.

    "Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC -.Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità.


    Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha aggiunto Comolli -  perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine".

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  • LA DURATA DEL NUOVO CONTRATTO

    Spalletti, come comunicato dalla Juventus, ha firmato per altri due anni e dunque rimarrà a Torino fino al 30 giugno del 2028. L'ultimo dubbio prima della firma era legato alla tipologia del biennio in più sulla panchina bianconera: sul tavolo anche la possibilità di prolungare per appena 12 mesi più opzione, ma alla fine non sarà così.

  • QUANTO GUADAGNERÀ SPALLETTI

    Grazie al nuovo contratto firmato con la Juventus, Spalletti guadagnerà oltre 5 milioni di euro nei prossimi due anni, con possibilità di arrivare a 6 grazie ai bonus. L'ingaggio precedente dell'ex commissario tecnico della Nazionale era di circa 3 milioni.

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  • IL RUOLINO DI SPALLETTI ALLA JUVE

    Dallo scorso 1° novembre, il sabato in cui ha preso le redini della Juventus vincendo 2-1 in casa della Cremonese all'esordio, Spalletti ha collezionato 12 vittorie in campionato in 22 partite, con 6 pareggi e appena 4 sconfitte.

    Grazie a lui la Juventus è tornata a respirare l'aria dell'alta classifica e a guardare da vicino la zona Champions League. Una missione ancora non semplice da raggiungere, ma al contempo alla portata specialmente dopo gli ultimi risultati negativi della Roma.

    Spalletti, intanto, si presenterà alla partita di sabato sera in casa dell'Atalanta con un nuovo contratto in tasca. E, finalmente, con più sicurezze riguardo al proprio futuro.

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