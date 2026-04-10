Ufficiale il rinnovo di Spalletti con la Juventus: fino a quando ha firmato e le cifre del nuovo contratto

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Spalletti, condividendo sui propri canali social un video in cui il tecnico di Certaldo annuncia in anteprima ai suoi giocatori la decisione di proseguire la sua avventura in bianconero:
"Quando sono arrivato, sette mesi fa, mi hanno proposto questo contratto. Era un po' un modo, come dire, di frequentarci un po', stare un po' insieme e a fine anno essere liberi di decidere quello che vogliamo, in base a quello che abbiamo fatto. Io ho accettato senza alcuna esitazione, perché volevo rendermi conto cos'è la Juventus da dentro. Avevo questa voglia qui. E di rendermi conto cosa foste voi, perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori. Mi piaceva il fatto di entrare in spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l'idea futurista della Juventus. Più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi e un gruppo forte e vogliosi di stare insieme. Quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia e ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve. Ogni volta che vedo voi vedo la Juve. Per cui, ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori, ve lo dico oggi. Naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare, ma io sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza. Come avete sempre fatto. È chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei Club, a uno dei più grandi Club, a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine."
Poi chiude scherzando:
"Ora, naturalmente ci si leva dai co**ioni e ci fate allenare. Va bene? Andiamo dai su forza, andiamo ad allenarci".