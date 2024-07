Campagna abbonamenti Napoli 2024/2025: quando inizia, data, prezzi, fasi di vendita, istruzioni, info e biglietti

Tutto ciò che da sapere sulla campagna abbonamenti 2024/2025 lanciata dal Napoli: dalla data d'inizio ai prezzi, alla vendita e a come procedere.

Il Napoli alza il sipario sulla campagna abbonamenti valida per la stagione 2024/2025.

Il club azzurro, attraverso il proprio sito, ha reso noto lo slogan dell'iniziativa rivolta ai propri tifosi che vorranno assicurarsi un posto sugli spalti dello stadio 'Diego Armando Maradona' per tutte le partite interne del campionato (19) e per il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia: in tutto, dunque, l'abbonamento include 20 match.

Di seguito le info sulla data d'inizio della campagna abbonamenti, sulle fasi di vendita, sui prezzi e su come muoversi per rinnovare o sottoscrivere la propria tessera.