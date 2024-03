Caos in Camerun, sospesi 62 calciatori per doppia identità: c'è anche Douala, il più giovane della Coppa d’Africa 2024

La Federcalcio del Camerun ha fermato 62 giocatori per doppia identità: non potranno giocare la fase finale del campionato. Tra loro anche Douala.

Il calcio in Camerun è alle prese con un nuovo scandalo che sconvolge l’intero movimento nazionale.

È di oggi la notizia della pubblicazione da parte della FECAFOOT, la Federcalcio camerunese, di un dossier con 62 calciatori sospesi e dunque che non potranno scendere in campo per le fasi finali del campionato nazionale.

Il motivo è legato all’accusa di doppia identità a cui i calciatori sospesi dovranno rispondere se vorranno tornare in campo.

Tra questi spicca un nome eccellente, quello di Wilfried Nathan Douala, ufficialmente nato nel 2006 e giocatore più giovane della Coppa d’Africa 2024, disputata tra gennaio e febbraio in Costa d’Avorio e vinta dai padroni di casa in finale contro la Nigeria.