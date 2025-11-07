Cambiaso ammette: "Le chiacchiere insistenti sul Manchester City hanno dato fastidio"

"Dusan è un trascinatore, uno che gioca per la squadra e con la squadra. Negli ultimi tempi l'ho visto più sereno e tranquillo, ma non ha mai perso un momento per dimostraci il suo attaccamento alla causa. Far gol, per un centravanti, vale tanto, ma, lui, di gol ne ha sempre fatti.

I nuovi? Qualità e professionalità: vale per tutti. Se devo sceglierne uno, allora dico Edon (Zhegrova, ndr): mi aveva impressionato quando lo abbiamo affrontato la scorsa Champions League col Lilla, poi mi ha confermato quello che pensavo di lui. Ha ragione Spalletti, quella "zeppetta" nell'uno contro uno è micidiale".