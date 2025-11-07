Cambiaso ammette: "Le chiacchiere insistenti sul Manchester City hanno dato fastidio"

Andrea Cambiaso è ancora un giocatore della Juventus. Il che, dopo le insistenti voci che a gennaio lo hanno avvicinato al Manchester City, non era propriamente scontato.
Il jolly ligure giocherà dunque il derby di sabato con la maglia bianconera, prima stracittadina di Luciano Spalletti sulla nuova panchina. Obiettivo: dare continuità alle vittorie contro Udinese e Cremonese e proseguire la rimonta in campionato.
Di tutto questo ha parlato Cambiaso in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: di Spalletti, del Manchester City, ma anche dei rischi che il ruolo di jolly può comportare per un calciatore.