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Cambiaso FrattesiGetty/GOAL
Lelio Donato

Cambiaso all'Inter per Frattesi alla Juventus? Il possibile scambio fa discutere: perché se ne parla e chi ci guadagnerebbe

Calciomercato
Inter
Juventus

L'Inter sarebbe interessata a Cambiaso che viene dato in uscita dalla Juventus mentre a Spalletti piace da sempre Davide Frattesi, che durante la sua gestione in Nazionale aveva fatto benissimo: lo scambio è possibile?

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Le voci circolano sempre con più insistenza, rilanciate da varie testate: Inter e Juventus pensano a un clamoroso scambio di mercato.

In nerazzurro finirebbe Andrea Cambiaso, titolarissimo nell'ultima stagione con i bianconeri ma spesso finito nel mirino di critica e tifosi per qualche disattenzione di troppo.

La Juventus, che ha bisogno di cedere dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, registrerebbe un'ottima plusvalenza e in cambio potrebbe ottenere un giocatore molto gradito a Luciano Spalletti.

Stiamo parlando di Davide Frattesi che invece all'Inter fatica a trovare spazio e vuole cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Ma lo scambio è davvero possibile? E chi ci guadagnerebbe?

  • PERCHÈ LA JUVE PENSA ALLA CESSIONE DI CAMBIASO

    Andrea Cambiaso, nonostante sia stato per tutta la scorsa stagione un punto fermo della Juventus, non viene considerato incedibile. Ma perché?

    Il rendimento dell'esterno, almeno da un anno e mezzo a questa parte, non è stato all'altezza del recente passato quando sulle sue tracce si era messo il Manchester City dove Pep Guardiola lo aveva individuato come il profilo giusto per il suo tipo di calcio.

    Forse proprio quelle voci di mercato hanno finito per distrarre Cambiaso, che da quel momento in avanti si è un po' perso, alternando buone prestazioni a errori clamorosi per un giocatore delle sue qualità.

    C'è poi il fattore economico. La Juventus, come ammesso pubblicamente dallo stesso Comolli, senza Champions deve operare qualche cessione. Cambiaso, nonostante tutto, resta uno dei giocatori bianconeri con più mercato sia in Italia che all'estero.

    La Juventus ovviamente conosce bene il suo valore e considerata anche l'età (26 anni), valuta il cartellino di Cambiaso circa 50 milioni di euro. Ecco perché l'Inter per acquistarlo potrebbe inserire nell'affare una contropartita gradita ai bianconeri.

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  • FRATTESI IN USCITA DALL'INTER: IL MOTIVO

    Nella rosa dell'Inter c'è un giocatore da sempre molto apprezzato da Luciano Spalletti, ovvero Davide Frattesi.

    Il centrocampista nerazzurro era stato accostato alla Juventus già durante la sessione di gennaio ma i tempi per imbastire un'eventuale trattativa erano troppo stretti. E l'Inter non era convinta di cederlo a stagione in corso.

    Ora invece le cose sono cambiate anche perché lo stesso giocatore ha capito che gli spazi per lui all'Inter rischiano di ridursi ulteriormente, considerato come la società stia cercando con insistenza di comprare un altro centrocampista di altissimo livello.

    Frattesi, che non giocava titolare neppure con Simone Inzaghi, dopo l'arrivo di Chivu ha visto diminuire il suo minutaggio: appena ventidue le presenze nell'ultimo campionato per un totale di 522'.

    Mentre l'ultima da titolare in Serie A risale addirittura a fine febbraio. I segnali, insomma, sono chiari e vanno tutti nella stessa direzione: l'avventura di Frattesi all'Inter è al capolinea.

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  • IL FEELING SPALLETTI-FRATTESI IN NAZIONALE

    Ma com'è nato il feeling tra Luciano Spalletti e Davide Frattesi?

    I due si sono incrociati per la prima volta durante la breve esperienza dell'attuale allenatore della Juventus sulla panchina della Nazionale.

    In quel periodo Frattesi veniva spesso schierato titolare da Spalletti in azzurro nonostante all'Inter giocasse sempre poco. E l'ex Sassuolo lo ha ripagato con i goal. Tanti e pesanti.

    Spalletti in Nazionale schierava Frattesi da incursore con libertà di inserirsi nell'area di rigore avversaria, ottenendo ottimi risultati. Basti pensare che, nelle prime tre gare di Spalletti alla guida dell'Italia, Frattesi aveva segnato addirittura tre goal tra cui una doppietta decisiva contro l'Ucraina.

    Da quel momento l'ex CT non ha quasi mai rinunciato al suo centrocampista-bomber che ha continuato a segnare tantissimo: con Spalletti sulla panchina dell'Italia, infatti, Frattesi ha messo insieme 23 presenze e ben 7 goal. Come un attaccante, anzi meglio.

    In caso di arrivo alla Juventus, dunque, è probabile che Spalletti utilizzerebbe Frattesi alle spalle della prima punta. Un ruolo molto simile a quello cucito per lui in Nazionale.

  • COME GIOCHEREBBE CAMBIASO ALL'INTER

    E l'Inter? Perché i nerazzurri pensano all'acquisto di Cambiaso?

    I nerazzurri sono alle prese con un restyling sulle fasce, in particolare a destra, dove hanno appena perso Dumfries e stanno cercando di arrivare a Marco Palestra che resta l'obiettivo principale di Ausilio e Marotta.

    L'Atalanta però spara alto e per cedere il suo esterno, reduce dall'ottima stagione trascorsa in prestito a Cagliari, non scende dalla richiesta di almeno 50 milioni di euro.

    Ecco perché l'Inter sta valutando le possibili alternative tra le quali rientrerebbe anche Cambiaso. Il giocatore della Juventus nelle ultime stagioni ha giocato prevalentemente a sinistra, dove sarebbe chiuso da Dimarco, ma può giostrare su entrambe le fasce.

    Inoltre potrebbe rappresentare un autentico jolly considerato come la permanenza di Carlos Augusto non è così certa. Mentre dall'altra parte Luis Henrique non ha mai convinto.

    L'eventuale acquisto di Cambiaso, insomma, non escluderebbe l'arrivo di Palestra. Specie se nell'affare venisse inserito Frattesi abbassando in questo momento il cash da versare alla Juventus.

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