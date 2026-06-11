Cambiaso all'Inter per Frattesi alla Juventus? Il possibile scambio fa discutere: perché se ne parla e chi ci guadagnerebbe

Le voci circolano sempre con più insistenza, rilanciate da varie testate: Inter e Juventus pensano a un clamoroso scambio di mercato.
In nerazzurro finirebbe Andrea Cambiaso, titolarissimo nell'ultima stagione con i bianconeri ma spesso finito nel mirino di critica e tifosi per qualche disattenzione di troppo.
La Juventus, che ha bisogno di cedere dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, registrerebbe un'ottima plusvalenza e in cambio potrebbe ottenere un giocatore molto gradito a Luciano Spalletti.
Stiamo parlando di Davide Frattesi che invece all'Inter fatica a trovare spazio e vuole cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Ma lo scambio è davvero possibile? E chi ci guadagnerebbe?