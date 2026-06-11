Cambiaso all'Inter per Frattesi alla Juventus? Il possibile scambio fa discutere: perché se ne parla e chi ci guadagnerebbe

Nella rosa dell'Inter c'è un giocatore da sempre molto apprezzato da Luciano Spalletti, ovvero Davide Frattesi.

Il centrocampista nerazzurro era stato accostato alla Juventus già durante la sessione di gennaio ma i tempi per imbastire un'eventuale trattativa erano troppo stretti. E l'Inter non era convinta di cederlo a stagione in corso.

Ora invece le cose sono cambiate anche perché lo stesso giocatore ha capito che gli spazi per lui all'Inter rischiano di ridursi ulteriormente, considerato come la società stia cercando con insistenza di comprare un altro centrocampista di altissimo livello.

Frattesi, che non giocava titolare neppure con Simone Inzaghi, dopo l'arrivo di Chivu ha visto diminuire il suo minutaggio: appena ventidue le presenze nell'ultimo campionato per un totale di 522'.

Mentre l'ultima da titolare in Serie A risale addirittura a fine febbraio. I segnali, insomma, sono chiari e vanno tutti nella stessa direzione: l'avventura di Frattesi all'Inter è al capolinea.