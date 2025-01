Cambia il regolamento in corsa: ora Palacios può lasciare l’Inter per il Monza

Nonostante abbia già indossato due maglie in stagione, Palacios può lasciare l’Inter a gennaio grazie a una modifica regolamentare: lo vuole il Monza.

La carriera di Tomas Palacios potrebbe proseguire in Italia, seppur lontano dall’Inter. Sul giovane difensore argentino classe 2003, arrivato la scorsa estate in nerazzurro e poco impiegato da Simone Inzaghi, c’è infatti il forte interesse del Monza.

Un corteggiamento avviato a inizio mercato di gennaio da parte dell’Ad Adriano Galliani, ma costretto a essere interrotto per via del regolamento che non permetteva a un calciatore di indossare tre maglie diverse nella stessa stagione.

Durante questa sessione invernale di calciomercato, però, il regolamento è stato modificato, riaccendendo così le sperane del Monza di metterlo a disposizione di Bocchetti per questa seconda parte di stagione. Resta però da capire se l’Inter deciderà di privarsi del ragazzo.