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Francesco Camarda LecceGetty Images
Francesco Schirru

Camarda, l'arma in più per la salvezza del Lecce: a disposizione dal 34simo turno

Serie A
F. Camarda
Lecce

Il giovane attaccante giallorosso tornerà in campo nel prossimo turno dopo il lungo stop per l'infortunio alla spalla subito lo scorso gennaio.

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Finalmente Francesco Camarda. A oltre tre mesi dall'infortunio alla spalla, il giovane attaccante del Lecce è pronto a tornare in campo. La società giallorossa e il tecnico Di Francesco hanno infatti confermato come il giocatore di proprietà del Milan sarà nuovamente a disposizione da martedì, il giorno dopo l'essenziale sfida salvezza contro la Fiorentina.

Camarda potrebbe dunque essere schierato nel turno successivo contro il Lecce, che vedrà i salentini sfidare il pericolante Verona in quel del Bentegodi. Di Francesco valuterà il classe 2008 per poi capire se sarà possibile utilizzarlo nella fondamentale trasferta veneta.

Camarda è del resto fuori da ben tre mesi e il suo ritorno in campo potrebbe ancora essere graduale, con l'eventuale convocazione contro il Verona con conseguente ingresso dalla ripresa. Per vederlo titolare servirà probabilmente attendere la 35esima giornata, in cui il Lecce se la vedrà contro il Pisa in un altro scontro salvezza, il terzo consecutivo.

  • UN GOAL FIN QUI

    Camarda ha segnato una rete in questa Serie A, ovvero quella messa a segno nel match del 28 settembre contro il Bologna. Utilizzato soprattutto come subentrato dalla panchina, il 18enne stava cominciando a prendere confidenza con la titolarità poco prima dell'infortunio, che ha spezzato la sua stagione tenendolo ai box per oltre tre mesi.

    "Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back" ha scritto Camarda su Instagram qualche giorno fa, confermando l'imminente ritorno in campo.

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  • CERCASI RETI

    Il Lecce è la squadra meno prolifica di questa Serie A 2025/2026, tanto che nei primi 32 turni giocati dai salentini sono arrivati appena 21 goal, dunque molto meno di uno a incontro.

    Il ritorno di Camara potrebbe portare a quella novità in grado di dare nuova linfa a un attacco poco incisivo e reduce da quattro sconfitte consecutive.

    Il pareggio della Cremonese contro il Torino porta il Lecce ad avere una grande occasione contro la Fiorentina. Camarda osserverà i compagni da lontano per l'ultima volta, per poi riunirsi a loro in vista del Verona.

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