Camarda, l'arma in più per la salvezza del Lecce: a disposizione dal 34simo turno

Finalmente Francesco Camarda. A oltre tre mesi dall'infortunio alla spalla, il giovane attaccante del Lecce è pronto a tornare in campo. La società giallorossa e il tecnico Di Francesco hanno infatti confermato come il giocatore di proprietà del Milan sarà nuovamente a disposizione da martedì, il giorno dopo l'essenziale sfida salvezza contro la Fiorentina.
Camarda potrebbe dunque essere schierato nel turno successivo contro il Lecce, che vedrà i salentini sfidare il pericolante Verona in quel del Bentegodi. Di Francesco valuterà il classe 2008 per poi capire se sarà possibile utilizzarlo nella fondamentale trasferta veneta.
Camarda è del resto fuori da ben tre mesi e il suo ritorno in campo potrebbe ancora essere graduale, con l'eventuale convocazione contro il Verona con conseguente ingresso dalla ripresa. Per vederlo titolare servirà probabilmente attendere la 35esima giornata, in cui il Lecce se la vedrà contro il Pisa in un altro scontro salvezza, il terzo consecutivo.