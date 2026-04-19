Camarda, l'arma in più per la salvezza del Lecce: a disposizione dal 34simo turno

Camarda ha segnato una rete in questa Serie A, ovvero quella messa a segno nel match del 28 settembre contro il Bologna. Utilizzato soprattutto come subentrato dalla panchina, il 18enne stava cominciando a prendere confidenza con la titolarità poco prima dell'infortunio, che ha spezzato la sua stagione tenendolo ai box per oltre tre mesi.

"Durante l’infortunio la paura ha provato a parlarmi, ma non ho orecchie per questo! I’m coming back" ha scritto Camarda su Instagram qualche giorno fa, confermando l'imminente ritorno in campo.