Camara in lacrime dopo l’eliminazione del Senegal in Coppa d’Africa: un compagno lo porta negli spogliatoi in braccio

Il 2004 del Metz, premiato miglior giovane della fase a gironi della Coppa d'Africa, ha pianto e non riusciva a camminare: portato via da Kouyaté.

La Costa d’Avorio ribalta il Senegal e vola a sorpresa ai quarti di finale della Coppa d’Africa, in corso proprio in terra ivoriana.

La sfida degli ottavi è stata decisa ai calci di rigore dopo la parità sia nei tempi regolamentari che nei supplementari.

Un’eliminazione in casa Senegal che non è andata giù a Lamine Camara, tra i protagonisti del percorso dei Leoni della Teranga fino agli ottavi di finale.

La stellina classe 2004 di proprietà del Metz, club francese, ha lasciato il rettangolo verde di gioco in lacrime e disperato grazie all’aiuto di un compagno di squadra, che lo ha portato via in braccio.

Grande delusione e amarezza per uno dei calciatori che hanno brillato di più in questo torneo, in corso proprio in Costa d’Avorio, dopo l’eliminazione per mano dei padroni di casa quando il passaggio ai quarti di finale sembrava ad un passo.