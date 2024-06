Calhanoglu resta all'Inter, no al Bayern Monaco: chiamate con Bastoni e Ausilio

Il centrocampista turco ha annunciato la decisione di rimanere in nerazzurro: due telefonate dietro il no al Bayern Monaco.

Hakan Calhanoglu respinge il corteggiamento del Bayern Monaco e resta all’Inter. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il centrocampista turco, impegnato con la nazionale in Germania a Euro 2024 e in campo domani contro la Repubblica Ceca nell’ultima gara della fase a gironi, ha annunciato la decisione di resta in nerazzurro.

Un comunicato in cui Calhanoglu ha fatto sapere di voler restare all’Inter e di voler vincere altri trofei con la maglia nerazzurra.

Niente Bayern per il turco, che resterà anche nella prossima stagione - salvo clamorosi colpi di scena - all’ombra della Madonnina, alla corte di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena del no di Calhanoglu al club bavarese: decisive alcune telefonate delle scorse ore.