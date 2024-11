Calhanoglu gioca Verona-Inter? Le ultime sulla presenza in campo del turco

Calhanoglu si è fermato con la nazionale turca in Nations League: le sensazioni su una sua presenza in campo per Verona-Inter.

La pausa nazionali si è rivelata ancora una volta non fortunata per le squadre italiane: nel caso dell'Inter, a fermarsi è stato Hakan Calhanoglu. Il metronomo nerazzurro è stato sostituito all'intervallo di Turchia-Galles, lasciando col fiato sospeso i tifosi nerazzurri per le sue condizioni: nel post-partita, l'ex Milan aveva ammesso un legame con il precedente infortunio rimediato in campionato all'Olimpico contro la Roma. "Non ero ancora pronto. Lo stesso punto ha ricominciato a farmi male. Non ho corso rischi, ha iniziato a pizzicare. Domani faremo una risonanza magnetica e più tardi vedremo la situazione". Dagli esami svolti il giorno successivo non sembrerebbero emerse grosse complicazioni all'inguine, ma la domanda resta valida: Calhanoglu sarà in campo in occasione di Verona-Inter alle ore 15 di sabato?