Hakan Calhanoglu non ha smaltito l'infortunio al polpaccio e salterà anche Inter-Monaco: per il derby si tenterà farlo andare almeno in panchina.

Sul fronte Hakan Calhanoglu, per l'Inter, non giungono notizie confortanti. A fornire aggiornamenti sulle condizioni del turco è la 'Gazzetta dello Sport', facendo il punto sull'infortunio con cui è alle prese il regista di Inzaghi che, nella conferenza che precede il match col Monaco, ha confermato il rebus. L'articolo prosegue qui sotto Calhanoglu gioca il derby? Le ultime in vista di Milan-Inter, in programma domenica alle ore 18:00.