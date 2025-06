La lista delle squadre promosse, confermate e retrocesse: quando inizia la Serie C 2025/2026 e in che gironi giocheranno le squadre partecipanti.

La Serie C 2025/2026 inizia a delinearsi, intanto sono state comunicate le date della prossima stagione.

Due le seconde squadre sicuramente al via: confermata la Juventus Next Gen, la novità è rappresentata dall'Inter Under 23. Mentre è ancora da chiarire il destino del Milan Futuro, retrocesso sul campo ma che spera nel ripescaggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancora una volta al via sessanta squadre, venti per ognuno dei gironi A, B e C: di seguito le date di inizio e fine del campionato e la possibile composizione dei nuovi gironi di Serie C.