Calciomercato invernale 2025 in Serie A, le date: quando inizia e quando finisce

Definite le date del calciomercato invernale in Serie A: avrà luogo tra gennaio e febbraio 2025.

Il calciomercato invernale è da sempre considerato di 'riparazione', una buona occasione per i club di sistemare le rose mettendo qualche toppa su infortuni pregressi per rendere al meglio nella seconda metà della stagione.

Di solito gli affari più altisonanti si fanno in estate, ma anche in inverno non sono mancati colpi da novanta: basti pensare all'innesto Eriksen nel 2020 per l'Inter, prima che un problema cardiaco obbligasse il danese a lasciare Milano e l'Italia.

Ma quali sono le date del calciomercato invernale in Serie A? Scopriamo quando inizia e quando finisce.