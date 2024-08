Calciomercato.com - Inter su Chiesa per il 2025: il messaggio recapitato al giocatore non lascia dubbi

In attesa di capire il futuro dell'attaccante bianconero, l'Inter rimane alla finestra: riflessioni in corso in caso di addio a parametro zero.

A Torino tiene banco la questione che riguarda Federico Chiesa, l’esterno non ha alcuna fretta di scegliere una destinazione e non pare per niente spaventato dall’eventualità di andare a scadenza, visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Giuntoli freme, pressa energicamente per trovare subito una soluzione che possa garantire al club bianconero almeno un ricavo minimo, una ventina di milioni di euro che per la Juventus vorrebbero dire tanto, in considerazione del fatto che Thiago Motta attende ancora rinforzi dal mercato: due esterni (dovesse partire Chiesa), un difensore e un centrocampista.

UN MESSAGGIO PER CHIESA - Ma qual è la posizione di Federico? Per lui si sono fatte avanti sia Napoli che Roma, ma nessuna delle due piazze scalda particolarmente il classe ‘97, che invece vorrebbe giocare la Champions. Una big di Premier sarebbe sicuramente di suo gradimento, ma per adesso nessuno si è presentato alla sua porta. E l’Inter del suo estimatore Marotta? In viale della Liberazione stanno riflettendo per il futuro, al momento non c’è spazio per lui ma in futuro chissà e questo messaggio, concreto e diretto, è stato recapitato a Chiesa nel modo più chiaro possibile.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU CALCIOMERCATO