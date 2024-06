Il calcio libico si sposta in Italia: lo Scudetto verrà deciso in Toscana

Lo Scudetto libico si deciderà in Toscana tra Pisa, Empoli e il Viola Park di proprietà della Fiorentina di Commisso.

Un girone da sei squadre per decidere chi saranno i nuovi campioni, con partite programmate tra il 26 giugno e il 9 luglio: è questa la struttura della Final Six del massimo campionato della Libia, pronto a traslocare in Italia per l'occasione.

Precisamente in Toscana, tra Empoli, Pisa e Bagno a Ripoli, quest'ultima sede del 'Curva Fiesole' del Viola Park di proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso.

Per il terzo anno di fila, la fase cruciale del torneo del Paese africano si giocherà così all'estero: dopo due edizioni andate in scena in Tunisia, stavolta è il turno dell'Italia con la Toscana.