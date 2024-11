Serie A e tornei top d'Europa, chi spende di più vince? Quasi sempre è così

L'analisi su fatturato e stipendi descrive come in Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Premier vinca quasi sempre chi spende di più.

Chi è più ricco, vince. Nel calcio c'è solo questa possibilità o trionfa anche chi ha una disponibilità economica inferiore? Negli ultimi anni la tendenza è sempre più in questa direzione, nonostante in qualche occasione ci sia stato un successo anche da parte di squadre con fatturati lontani rispetto alle colleghe ricchissime del proprio campionato o torneo. L'analisi di Calcio e Finanza prende in esame monte ingaggi e fatturato dei club.

Allargando l'analisi di Report Calcio FIGC, rapporto annuale sul calcio italiano e internazionale sviluppato dal Centro Studi FIGC, si può vedere come nei dieci maggiori campionati europei, tra il 2007 e il 2022 nel 93% dei casi il campionato è stato vinto dai club tra il primo e il quarto posto del ranking dei ricavi e degli stipend

Nel 60% dei casi il campionato, inoltre, è stato vinto dalla società posizionata al primo posto in termini di fatturato e costo del lavoro.