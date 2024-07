Calafiori-Arsenal, quanto guadagna il Bologna? La percentuale sulla rivendita in favore del Basilea e le cifre

Il 50% della somma che il Bologna incasserà dalla cessione di Riccardo Calafiori all'Arsenal, come da accordi, è destinata al Basilea.

Riccardo Calafiori è a un passo dall'Arsenal.

Colpo 'made in Italy' in vista per i Gunners, vicinissimi al 22enne difensore mancino esploso col Bologna e messosi in luce anche a Euro 2024.

Il club londinese è pronto ad investire una cifra super, mostrando di credere fortemente nel talento dell'ex terzino della Roma trasformato in un centrale moderno da Thiago Motta.

Nell'ambito dell'operazione in dirittura d'arrivo, però, a sorridere non sono soltanto gli emiliani: a far cassa, infatti, qualora Calafiori-Arsenal dovesse diventare ufficiale sarebbe anche il Basilea.