Cajuste via, Mario Rui in uscita, ecco Brescianini e Gilmour: come cambia il Napoli in attesa di Osimhen-Lukaku

Si muove il mercato dei partenopei grazie all'uscita di Cajuste: Conte pronto a cambiare a centrocampo. In attesa dei botti in attacco.

Giorni caldi in casa Napoli: la cessione imminente di Cajuste smuove il mercato partenopeo, che virerà dritto su Brescianini del Frosinone e Gilmour del Brighton.

Tra i giocatori in uscita anche Mario Rui - che nei giorni scorsi non si è presentato in ritiro - fuori dai piani di Conte, il quale farà affidamento su Spinazzola e Olivera.

In attesa di novità sul fronte Osimhen-Lukaku, i partenopei hanno messo nel mirino David Neres per rafforzare la zona di trequarti del campo.