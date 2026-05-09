Cagliari-Udinese 0-2, pagelle e tabellino: decidono Buksa e Gueye, salvezza rimandata per i sardi

Solet è un muro in difesa e avvia l'azione del primo goal con una grande giocata, Karlstrom è l'uomo in più in mediana. Kamara decisivo con il suo assist che Buksa è bravo a sfruttare, Davis fallisce una grande occasione, ma al 96' offre a Gueye il pallone che vale lo 0-2 finale.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6.5; Mlacic 6.5 (55' Bertola 6) (55' Miller 6), Kristensen 6.5, Solet 7; Ehizibue 6 (78' Arizala sv), Piotrowski 6, Karlstrom 6.5, Atta 5.5, Kamara 6.5; Buksa 7 (65' Davis 6), Zaniolo 6 (78' Gueye 7). All. Runjaic.